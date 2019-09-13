"Манчестер Юнайтед" готов в два раза увеличить зарплату Линделефа

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"Манчестер Юнайтед" готов в два раза увеличить зарплату Линделефа

"Манчестер Юнайтед" готовит новое соглашение для защитника Виктора Линделефа.

Как сообщает The Sun, по условиям нового договора зарплата 25-летнего шведа вырастет в два раза и составит 8,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что по задумке наставника "МЮ" Уле Гуннара Сульшера Линделеф вместе с Харри Магуайром составят пару центральных защитников команды.

Соглашение Линделефа с клубом рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в АПЛ.

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