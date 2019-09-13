Главные новости дня: 12 сентября

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Главные новости дня: 12 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 сентября.

Федор Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России.

Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте.

Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.

У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей.

В ЦСКА исключили возвращение Павла Мамаева.

Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских оскорблений.

Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара.

"Реал" усомнился в работе Зинедина Зидана.

Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать.

СМИ узнали, во сколько "Милану" и "Интеру" обойдётся строительство нового стадиона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте

Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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