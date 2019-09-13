Главные новости дня: 12 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 сентября.
Федор Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России.
Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте.
Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.
У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей.
В ЦСКА исключили возвращение Павла Мамаева.
Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских оскорблений.
Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара.
"Реал" усомнился в работе Зинедина Зидана.
Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать.
СМИ узнали, во сколько "Милану" и "Интеру" обойдётся строительство нового стадиона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Реал" усомнился в работе Зидана
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Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
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"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль
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Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России
-
Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 сентября
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"Манчестер Юнайтед" готов в два раза увеличить зарплату Линделефа
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"Реал" определил три трансферные цели на зимнее трансферное окно
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Итальянские клубы поборются за молодого бразильца
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Стало известно, когда "Ливерпуль" узнает своего соперника в клубном чемпионате мира
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Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте
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Каррера рассказал о попытке привести Тотти в "Спартак"
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Смертин пригласил мальчика с прической в стиле Златана на игру сборной России
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"Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов
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"Реал" усомнился в работе Зидана
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Руни назвал тренера, с которым сборная Англии добилась бы успеха
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Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
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Каррера высказался о работе Кононова в "Спартаке"
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Заа уволит агента из-за того, что тот не организовал его трансфер в другой клуб
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Три топ-клуба АПЛ следят за игроком "Лестера"
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Глеб: "Хотел ударить Гвардиолу после финала Лиги Чемпионов"
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Крал провел первую тренировке в "Спартаке"
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"Боруссия" продлит контракт с основным игроком
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Ван дер Сар исключил возвращение в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1