Главные новости дня: 12 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 12 сентября.

Федор Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России.

Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте.

Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt.

У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей.

В ЦСКА исключили возвращение Павла Мамаева.

Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских оскорблений.

Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара.

"Реал" усомнился в работе Зинедина Зидана.

Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать.

СМИ узнали, во сколько "Милану" и "Интеру" обойдётся строительство нового стадиона.

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