"Бордо" одолел "Метц" и другие результаты 5-го тура Лиги 1

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"Бордо" одолел "Метц" и другие результаты 5-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 5-го тура французской Лиги 1.

"Брест" - "Ренн" 0:0

"Брест": Ларсоннер, Кастеллетто, Бен, Перро, Фоссурье, Грансир (Ласн, 86), Отре (Менди, 90), Диалло, Белькебла, Кур (Баттоккио, 90), Шарбонье.

"Ренн": Менди, Желен, Да Сильва (Ньяньон, 85), Морель, Мауасса, Гренье (Мартен, 82), Буриго, Рафинья, Камавинга, Траоре, Сьебатшо (Юну, 74).


"Монпелье" - "Ницца" 2:1

Голы: Тамез, 34 - 0:1, Делор, 37 - 1:1, Молле, 56 - 2:1

"Монпелье": Рульи, Суке, Илтон, Педру Мендеш, Ойонго, Ферри, Ле Таллек, Молле (Долли, 89), Конгре (Коцца, 48), Делор, Лаборд (Ристич, 80).

"Ницца": Бенитес, Льорис, Бюрне, Коли (Клод-Морис, 61), Атталь, Ле-Мелу, Тамез (Ганаго, 61), Унас, Сипрьен, Пельмар, Дольберг (Маолида, 78).


"Бордо" - "Метц" 2:0

Голы: Бриан, 7 - 1:0, де Превиль, 9 - 2:0

"Бордо": Костиль, Пабло, Йованович, Кватенг, Косьельни, Тчуамени, Отавио, Калу, Бриан (Адли, 55), де Превиль (Камано, 66), Хван Ый Чжо (Маджа, 75).

"Метц": Укиджа, Бойе, Делен, Сантонз, Сунзу, Маига, Ндорам, Гакпа (Ньян, 78), Ангбан (Траоре, 72), Нгетте (Амброз, 66), Диалло.


"Дижон" - "Ним" 0:0

"Дижон": Гомис, Альфонс, Манга, Мендиль (Шафик, 90), Агерд, Бальмон (Шуйар, 56), Ндонг, Амальфитано, Балде, Матеус Перейра (Сумаре, 78), Мавидиди.

"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паки, 46), Мартинес, Филиппото (Бен-Амар, 78), Валль, Ферхат, До, Рипар, Фомба (Сарр, 90).

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