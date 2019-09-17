Отчим Кокорина наехал автомобилем на ногу журналиста возле колонии
Кирилл Логинов, отчим Александра Кокорина, наехал автомобилем на ногу журналиста.
Сообщается, что инцидент произошел возле исправительной колонии, откуда сегодня по УДО должный выйти Кокорин, его брат и Павел Мамаев.
Логинов прибыл к колонии на "Гелендвагене" в компании супруги Кокорина. Журналисты сразу же устремились к его автомобилю. В итоге одному из них наехали на ногу.
На сало элегие Кокорина приехала Дарья Валитова, за рулём отчим Александра Кирилл. Он наехал на ногу журналисту Лайфа! Нога на свободе, футбики должны через час pic.twitter.com/vO3tDyugDW— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) 17 сентября 2019 г.
Отмечается, что пострадавший был увезен на скорой помощи, а сотрудники ДПС провели беседу с отчимом футболиста.
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