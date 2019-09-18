Московское "Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью экс-игрока "Зенита" Риксена

Московское "Динамо" не оставило без внимания кончину экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена.

"Умер Фернандо Риксен... Достойный игрок и сильный человек. Это потеря для всего футбола. Приносим соболезнования родным и близким", - заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Риксен умер сегодня в возрасте 43 лет. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

За "Зенит" Риксен играл с 2006 по 2008 год. В составе клуба он становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

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