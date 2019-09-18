Лига Чемпионов: "Олимпиакос" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Брюгге" и "Галатасарай" победителя не выявили

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Лига Чемпионов: "Олимпиакос" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Брюгге" и "Галатасарай" победителя не выявили

Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

Группа A

"Брюгге" - "Галатасарай" 0:0

"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата, Митрович, Рикка, Ванакен, Ритс (Альварес, 86), Бонавентуре (Дианье, 73), Вормер, Диатта, Окереке (Опенда, 60).

"Галатасарай": Муслера, Мариано (Озбайраклы, 90), Маркао Тейшейра, Нагатомо, Луйиндама, Нзонзи, Сери (Донк, 90), Фегули, Лемина (Мор, 60), Бабел, Фалькао.

Предупреждения: Лемина (56), Опенда (73), Нзонзи (73), Вормер (80), Донк (90).  

 

Группа В

"Олимпиакос" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Кейн (пен), 26 - 0:1, Лукас Моура, 30 - 0:2, Поденсе, 44 - 1:2, Вальбуэна (пен), 54 - 2:2

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Мерья, Цимикас, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Бухалакис, Поденсе, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89).

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 76), Алли (Сон Хын Мин, 73), Эриксен, Ндомбеле (Сиссоко, 62), Уинкс, Кейн.

Предупреждения: Гильерме (14), Уинкс (88).

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