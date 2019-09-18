Лига Чемпионов: "Олимпиакос" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Брюгге" и "Галатасарай" победителя не выявили
Представляем результаты матчей 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.
Группа A
"Брюгге" - "Галатасарай" 0:0
"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата, Митрович, Рикка, Ванакен, Ритс (Альварес, 86), Бонавентуре (Дианье, 73), Вормер, Диатта, Окереке (Опенда, 60).
"Галатасарай": Муслера, Мариано (Озбайраклы, 90), Маркао Тейшейра, Нагатомо, Луйиндама, Нзонзи, Сери (Донк, 90), Фегули, Лемина (Мор, 60), Бабел, Фалькао.
Предупреждения: Лемина (56), Опенда (73), Нзонзи (73), Вормер (80), Донк (90).
Группа В
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Кейн (пен), 26 - 0:1, Лукас Моура, 30 - 0:2, Поденсе, 44 - 1:2, Вальбуэна (пен), 54 - 2:2
"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Мерья, Цимикас, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Бухалакис, Поденсе, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89).
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 76), Алли (Сон Хын Мин, 73), Эриксен, Ндомбеле (Сиссоко, 62), Уинкс, Кейн.
Предупреждения: Гильерме (14), Уинкс (88).
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|Группа B
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|3
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|6
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|4
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|0
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|М
|О
|1
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|9
|2
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|9
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|АЕК
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|6
|4
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|4
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|О
|1
|Интер Милан
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|11
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|8
|3
|Лион
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|8
|4
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|4
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|М
|О
|1
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|2
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|9
|3
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|7
|4
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|5
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|М
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|1
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|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4