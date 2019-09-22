Хави: "Я смогу найти подход к Месси"

Экс-игрок "Барселоны" Хави заявил, что сможет стать тренером для бывших одноклубников.

"Не думаю, что для меня станет проблемой быть тренером для экс-парнеров по команде. Я понимаю, кто такие Месси, Суарес, Бускетс, Альба и Пике.

Месси умеет все на футбольном поле. Он способен даже стать стать прекрасным защитником", - приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, что Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. В составе клуба он завоевал 25 трофеев.

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