ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате
В центральном матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ сыграл вничью с "Аяксом".
Команды по-прежнему возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея в активе по 15 очков.
ПСВ - "Аякс" 1:1
Голы: Промес, 63 - 0:1, Мален, 78 - 1:1
ПСВ: Зут, Баумгартль, Виргевер, Думфрис, Садилек (Боскальи, 76), Ихаттарен, Росарио, Бергвейн, Хендрикс (Гакпо, 76), Брума, Мален.
"Аякс": Онана, Альварес, Блинд, Велтман, Мартинес, Нерес (ван де Бек, 69), Промес, Тальяфико, Тадич, Дест, Зиеш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23