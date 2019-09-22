ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате

1 Теги псваякс

ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате

В центральном матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ сыграл вничью с "Аяксом".

Команды по-прежнему возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея в активе по 15 очков.

ПСВ - "Аякс" 1:1

Голы: Промес, 63 - 0:1, Мален, 78 - 1:1

ПСВ: Зут, Баумгартль, Виргевер, Думфрис, Садилек (Боскальи, 76), Ихаттарен, Росарио, Бергвейн, Хендрикс (Гакпо, 76), Брума, Мален.

"Аякс": Онана, Альварес, Блинд, Велтман, Мартинес, Нерес (ван де Бек, 69), Промес, Тальяфико, Тадич, Дест, Зиеш.  

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Даниэль Мален очень хорош в ПСВ и сборной. Барсе бы подошел. Патрика Клюйверта по игре напоминает.

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