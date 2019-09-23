Главные новости дня: 22 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 сентября.
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ.
"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА.
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом".
ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром".
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой".
"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере.
"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах.
Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом".
"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины.
Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу".
ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате.
"Витесс" подпишет с Леонидом Слуцким новый долгосрочный контракт.
Павел Мамаев получил предложения от двух клубов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере
-
"Динамо" определилось с заменой для Хохлова
-
В топ-5 чемпионатах Европы осталось всего два клуба, которые выиграли все матчи в текущем сезоне
-
ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 сентября
-
"Севилья" - "Реал" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
Лэмпард: "По игре "Челси" выглядел лучше "Ливерпуля"
-
"Аталанта" - "Фиорентина" - 2:2, "Лацио" - "Парма" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)
-
Клопп прокомментировал победу над "Челси"
-
Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом"
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1
"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере
-
"Лацио" обыграл "Парму" в матче Серии А
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"Сассуоло" - СПАЛ - 3:0, "Сампдория" - "Торино" - 1:0 (видеообзоры матчей Серии А)
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"Валенсия" - "Леганес" - 1:1, "Атлетик" - "Алавес" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Динамо" определилось с заменой для Хохлова
-
Ширер: "Уотфорд" должен вернуть своим фанатам деньги за билет"
-
Чалов обогнал Жо в списке бомбардиров ЦСКА
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Краснодаром"
-
Киммих прокомментировал словесную перепалку между Нойером и тер Штегеном
-
Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов"
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В топ-5 чемпионатах Европы осталось всего два клуба, которые выиграли все матчи в текущем сезоне
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"Севилья" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры
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"Атлетик" уверенно обыграл "Алавес"
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"Аталанта" вырвала ничью в матче с "Фиорентиной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1