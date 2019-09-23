Главные новости дня: 22 сентября

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Главные новости дня: 22 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 сентября.

"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ.

"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА.

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом".

ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром".

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой".

"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере.

"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах.

Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом".

"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины.

Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу".

ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате.

"Витесс" подпишет с Леонидом Слуцким новый долгосрочный контракт.

Павел Мамаев получил предложения от двух клубов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом"

Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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