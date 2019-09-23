Главные новости дня: 22 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 сентября.

"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ.

"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА.

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом".

ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром".

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой".

"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере.

"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах.

Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом".

"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины.

Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу".

ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате.

"Витесс" подпишет с Леонидом Слуцким новый долгосрочный контракт.

Павел Мамаев получил предложения от двух клубов.

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