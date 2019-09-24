"Зенит" продемонстрировал, что происходило за кадром матча против "Рубина"

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"Зенит" продемонстрировал, что происходило за кадром матча против "Рубина"

Пресс-служба "Зенита" выложила видео, в котором показала, что происходило за кадром игры РПЛ против "Рубина" (5:0).

В видео показано прибытие команды на "Газпром Арену", предматчевая разминка команды, эмоции фанатов, футболистов и тренеров, а также лучшие моменты матча.

Напомним, что голами в матче отметились Бранислав Иванович, Олег Шатов, Роберт Мак и дубль сделал Алексей Сутормин.

После 10 туров "Зенит" имеет 23 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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