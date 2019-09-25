Вальверде прокомментировал травму Месси

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал травму капитана команды Лионеля Месси.

Отметим, что помощь врачей понадобилась Месси в первом тайме матча с "Вильярреалом" (2:1), однако позже аргентинец вернулся на поле. После перерыва вместо него вышел Усман Дембеле.

"Месси пожаловался на дискомфорт в приводящей мышце бедра. Было принято решение заменить его и подождать до завтра", - заявил Вальверде.

Напомним, что Месси отсутствовал с лета из-за травмы полученной на предсезонной подготовке и вернулся на поле только на прошлой неделе, успев принять участие в трех играх.

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