Роналду вызвал гнев ФИФА
Руководство ФИФА разгневалось на форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Как сообщает Sportsmole, такую реакцию вызвало то, что португалец не явился на церемонию вручения награды The Best.
Напомним, что Роналду вместе с Лионелем Месси и Вирджилом ван Дейком претендовал на награду лучшему футболисту года, но голосование выиграл аргентинец.
Однако Роналду попал в символическую команду года по версии ФИФА.
Читайте также: В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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