"Брешия" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Брешией" и "Ювентусом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|5
|13
|2
|Интер Милан
|4
|12
|3
|Наполи
|4
|9
|4
|Рома
|4
|8
|5
|Лацио
|4
|7
|6
|Аталанта
|4
|7
|7
|Болонья
|4
|7
|8
|Сассуоло
|4
|6
|9
|Кальяри
|4
|6
|10
|Торино
|4
|6
|11
|Милан
|4
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Хеллас Верона
|5
|5
|14
|Дженоа
|4
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Парма
|4
|3
|17
|СПАЛ
|4
|3
|18
|Лечче
|4
|3
|19
|Сампдория
|4
|3
|20
|Фиорентина
|4
|2