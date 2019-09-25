УЕФА изменил формат Лиги Наций

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УЕФА изменил формат Лиги Наций

УЕФА внес изменения в формат Лиги Наций, которые вступят в силу со следующего сезона.

Так, теперь в лигах А, В и С будет по 16 команд, а в лиге D - 7. В первых трех лигах будет 4 группы по 4 команды, а в лиге D - две группы (4 и 3 команды). Жеребьевка состоится 3 марта 2020 года.

В Лиге А выступят Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия. Четыре худшие команды по итогам турнира опустятся в Лигу В.

В Лиге В выступят Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу А, четыре худшие - в Лигу С.

В Лиге С выступят Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия. Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу В, две худшие - в Лигу D.

В Лиге D выступят Гибралтар, Фареры, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино.

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