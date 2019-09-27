Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову
Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов не будет уволен в ближайшее время.
Сообщается, что руководство клуба провело собрание, на котором тренер получил поддержку от боссов, несмотря на плохие результаты команды.
Напомним, что ранее московский клуб вылетел из Кубка России, уступив "Лучу" (0:1).
В РПЛ "Динамо" после 10 туров имеет 10 очков и занимает 11-ю позицию.
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