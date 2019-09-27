Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову

Теги динамо москвадмитрий хохлов

Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов не будет уволен в ближайшее время.

Сообщается, что руководство клуба провело собрание, на котором тренер получил поддержку от боссов, несмотря на плохие результаты команды.

Напомним, что ранее московский клуб вылетел из Кубка России, уступив "Лучу" (0:1).

В РПЛ "Динамо" после 10 туров имеет 10 очков и занимает 11-ю позицию.

Читайте также: СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства

"Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов