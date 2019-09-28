"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби

В рамках 7-го тура испанской Примеры состоится мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом".

На данный момент "сливочные" с 14 очками возглавляют турнирную таблицу, а "матрасники" отстают на одно очко и занимаю четвертое место.

Мадридское дерби состоится сегодня в 22:00 (мск). Видеотрансляцию поединка вы можете посмотреть на нашем сайте.

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