"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:4 (видеообзор матча Серии А)

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"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:4 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Сассуоло" и "Аталантой".

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6 Торино Торино 5 9
7 Рома Рома 5 8
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14 Сассуоло Сассуоло 6 6
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