Главные новости дня: 28 сентября

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Главные новости дня: 28 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 сентября.

"Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ.

"Локомотив" минимально переиграл "Зенит".

"Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", продолжая идти в АПЛ без потерь.

"Челси" разобрался с "Брайтоном" и другие результаты 7-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Эвертоном".

"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в мадридском дерби.

"Барселона" оказалась сильнее "Хетафе".

Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ.

"Интер" добыл шестую победу кряду в Серии А.

"Бавария" выиграла у "Падерборна" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги.

Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции.

"Монако" с Головиным уверенно обыграл "Брест" и другие результаты 8-го тура Лиги 1.

Павел Мамаев стал игроком "Ростова".

"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в мадридском дерби

"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в мадридском дерби

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
5 Лестер Сити Лестер Сити 6 11
6 Челси Челси 7 11
7 Борнмут Борнмут 7 11
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Бернли Бернли 7 9
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 8
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
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