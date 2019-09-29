Главные новости дня: 28 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 сентября.

"Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ.

"Локомотив" минимально переиграл "Зенит".

"Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", продолжая идти в АПЛ без потерь.

"Челси" разобрался с "Брайтоном" и другие результаты 7-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Эвертоном".

"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в мадридском дерби.

"Барселона" оказалась сильнее "Хетафе".

Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ.

"Интер" добыл шестую победу кряду в Серии А.

"Бавария" выиграла у "Падерборна" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги.

Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции.

"Монако" с Головиным уверенно обыграл "Брест" и другие результаты 8-го тура Лиги 1.

Павел Мамаев стал игроком "Ростова".

"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги.

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