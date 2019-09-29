Главные новости дня: 28 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 сентября.
"Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ.
"Локомотив" минимально переиграл "Зенит".
"Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", продолжая идти в АПЛ без потерь.
"Челси" разобрался с "Брайтоном" и другие результаты 7-го тура АПЛ.
"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Эвертоном".
"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в мадридском дерби.
"Барселона" оказалась сильнее "Хетафе".
Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ.
"Интер" добыл шестую победу кряду в Серии А.
"Бавария" выиграла у "Падерборна" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги.
Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции.
"Монако" с Головиным уверенно обыграл "Брест" и другие результаты 8-го тура Лиги 1.
Павел Мамаев стал игроком "Ростова".
"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 28 сентября
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Семак: "Оба гола "Зенита" были отменены по делу"
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"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|4
|Тоттенхэм
|7
|11
|5
|Лестер Сити
|6
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2