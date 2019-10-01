Шевченко прокомментировал слухи о возможной работе в "Милане"
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не получал предложений от "Милана".
"У меня не было контактов с "Миланом". Все мои мысли направлены на работу в сборной Украины, я хочу, чтобы команда пробилась на Евро.
Я прилетел в Милан не ради переговоров. Я буду просматривать игроков сборной. Например, Малиновский хорошо выступает в "Аталанте", - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что руководство "Милана" раздумывает над увольнением тренера Марко Джампаоло из-за неудачного старта команды в новом сезоне.
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