"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"

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"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"

Тренерский штаб "Барселоны" назвал заявку на игру с "Интером".

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Карлес Аленья, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Карлес Перес.

Отметим, что в заявку вошел капитан каталонцев Лионель Месси, который пропускал матч с "Хетафе" из-за повреждения.

Поединок Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Интером" пройдет 2 октября.

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