"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"
Тренерский штаб "Барселоны" назвал заявку на игру с "Интером".
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Карлес Аленья, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Карлес Перес.
Отметим, что в заявку вошел капитан каталонцев Лионель Месси, который пропускал матч с "Хетафе" из-за повреждения.
Поединок Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Интером" пройдет 2 октября.
Читайте также: Лукаку пропустит матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера
-
Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов
-
Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
Лента новостей
-
Рамос: "Мы полностью провалили первый тайм"
-
Зидан прокомментировал ничью с "Брюгге"
-
2
"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"
-
1
Рамос сравнялся с Дани Алвесом по голам в Лиге Чемпионов. Из защитников впереди Пике, Роберто Карлос и Эльгера
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
22
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"
-
Лукаку пропустит матч с "Барселоной"
-
2
Зидан заменил Куртуа после первого тайма матча с "Брюгге"
-
Шевченко прокомментировал слухи о возможной работе в "Милане"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ
-
Клопп назвал вероятную дату возвращения Алиссона
-
5
Месси проделал невероятный трюк с крышечкой из-под бутылки
-
Канделаки высказалась о своем романе с украинским нападающим
-
Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера
-
1
Это′О с теплотой высказался о Месси
-
"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в юношеской Лиге УЕФА
-
4
Бывший тренер "Барселоны" не поставил Месси на 1-е место в голосовании за лучшего игрока года
-
1
Гризманн рассказал о сложностях в общении с Месси
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4