Зидан прокомментировал ничью с "Брюгге"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча против "Брюгге" (2:2).

"Разумеется, результат нас не устраивает, однако мне понравилось, как игроки отреагировали на два пропущенных гола. Мы выглядели рассеяно в первом тайме, но я доволен игрой после перерыва.

Мы добыли одно очко в домашнем матче, хотя рассчитывали на большее. Но снова повторю, мы хорошо играли во втором тайме", - приводит слова Зидана AS.

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