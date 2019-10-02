Роналду - лидер по выигранным матчам в Лиге Чемпионов

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Роналду - лидер по выигранным матчам в Лиге Чемпионов

В рамках Лиги Чемпионов "Ювентус" одержал победу над "Байером" (3:0).

Форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду одержал 102-ю победу в турнире и занял первое место по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал голкиперу "Порту" Икеру Касильясу (101 победа), который, возможно, больше не появиться на поле после перенесенного сердечного приступа.

Третья позиция по этому показателю принадлежит Хави (91), следом за ним располагается капитан "Барселоны" Лионель Месси (80).

Напомним, что на данный момент Роналду также является лучшим бомбардиром ЛЧ, имея на счету 127 забитых мячей.

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