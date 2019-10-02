"Сочи" дозаявил двух нигерийских футболистов

"Сочи" зарегистрировал для матчей РПЛ двух нигерийских футболистов.

Сообщается, что теперь "Сочи" может использовать в играх хавбеков Ладана Мухаммада Юсуфа (19 лет) и Иполе Филипа Орите (18 лет).

В текущем сезоне "Сочи" одержал три победы, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

После 11 туров клуб набрал 12 очков и расположился на десятом месте.

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