"Ювентус" планирует продать троих футболистов в зимнее трансферное окно

"Ювентус" составил список футболистов, с которыми клуб готов расстаться предстоящей зимой.

Как сообщает Calciomercato, на продажу будут выставлены голкипер Маттиа Перин, вингер Марко Пьяца и нападающий Марио Манджукич.

Напомним, что ранее интерес к Манджукичу проявлял "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне после 6 туров туринцы идет в Серии А на втором месте, отставая от "Интера" на два очка.

Читайте также: "Ювентус" нацелился на Канте. | http://soccernews.ru