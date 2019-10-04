Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев попал на радары "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Sun, кандидатуру россиянина в шорт-лист клуба добавил лично наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.
Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в два миллиона евро.
В этом сезоне на счету Соболева 8 забитых мячей и 3 ассиста в 12 матчах.
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