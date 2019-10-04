Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкрылья советовалександр соболев

Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев попал на радары "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, кандидатуру россиянина в шорт-лист клуба добавил лично наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в два миллиона евро.

В этом сезоне на счету Соболева 8 забитых мячей и 3 ассиста в 12 матчах.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" выбрал еще 2 варианта для усиления атаки в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси

"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов