Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев попал на радары "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, кандидатуру россиянина в шорт-лист клуба добавил лично наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в два миллиона евро.

В этом сезоне на счету Соболева 8 забитых мячей и 3 ассиста в 12 матчах.

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