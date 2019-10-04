Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи"

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Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти может быть уволен со своего поста в ближайшее время.

По сведениям Corriere dello Sport, глава клуба Аурелио де Лаурентис недоволен положением команды в Серии А и если "Наполи" не обыграет "Торино" в эти выходные, то Анчелотти могут отправить в отставку.

После 6 туров "Наполи" занимает четвертое место, отставая от лидирующего "Интера" на 6 очков.

В Лиге Чемпионов неаполитанцы после двух туров возглавляют группу, имея в активе 4 очка.

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