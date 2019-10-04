Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи"
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти может быть уволен со своего поста в ближайшее время.
По сведениям Corriere dello Sport, глава клуба Аурелио де Лаурентис недоволен положением команды в Серии А и если "Наполи" не обыграет "Торино" в эти выходные, то Анчелотти могут отправить в отставку.
После 6 туров "Наполи" занимает четвертое место, отставая от лидирующего "Интера" на 6 очков.
В Лиге Чемпионов неаполитанцы после двух туров возглавляют группу, имея в активе 4 очка.
Читайте также: Анчелотти оценил положение "Наполи" после двух матчей в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3