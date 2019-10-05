"Сампдория" проиграла "Вероне" в матче Серии А
В 7-м туре итальянской Серии А "Верона" одержала победу над "Сампдорией".
"Верона" благодаря победе поднялась на восьмое место, а "Сампдория" замыкает турнирную таблицу.
"Верона" - "Сампдория" 2:0
Голы: Кумбула, 9 - 1:0, Мурру (аг), 81 - 2:0
"Верона": Сильвестри, Кумбула, Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Лазович (Витале, 58), Велозу, Амрабат, Пессина (Хендерсон, 86), Сальседо (Верре, 70), Стемпиньски.
"Сампдория": Аудеро, Мурру, Берешиньски (Габбьядини, 77), Шабо, Депаоли, Янкто (Ригони, 57), Роналду Виейра, Экдаль, Феррари, Куальярелла, Бонаццоли (Капрари, 63).
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|Команда
|М
|О
|1
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|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|7
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|СПАЛ
|7
|6
|19
|Дженоа
|6
|5
|20
|Сампдория
|6
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