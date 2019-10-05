"Сампдория" проиграла "Вероне" в матче Серии А

В 7-м туре итальянской Серии А "Верона" одержала победу над "Сампдорией".

"Верона" благодаря победе поднялась на восьмое место, а "Сампдория" замыкает турнирную таблицу.

"Верона" - "Сампдория" 2:0

Голы: Кумбула, 9 - 1:0, Мурру (аг), 81 - 2:0

"Верона": Сильвестри, Кумбула, Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Лазович (Витале, 58), Велозу, Амрабат, Пессина (Хендерсон, 86), Сальседо (Верре, 70), Стемпиньски.

"Сампдория": Аудеро, Мурру, Берешиньски (Габбьядини, 77), Шабо, Депаоли, Янкто (Ригони, 57), Роналду Виейра, Экдаль, Феррари, Куальярелла, Бонаццоли (Капрари, 63).

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