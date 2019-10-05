"Валенсия" добыла победу над "Алавесом"
В рамках 8-го тура испанской Примеры "Валенсия" одолела "Алавес".
Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на восьмое место, а "Алавес" остался на 15-м.
"Валенсия" - "Алавес" 2:1
Голы: Макси Гомес, 27 - 1:0, Парехо (пен), 83 - 2:0, Лукас Перес, 89 - 2:1
"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гарай, Коста, Васс, Черышев (Собрино, 90), Ферран Торрес (Диакаби, 70), Парехо, Коклен, Макси Гомес, Родриго (Вальехо, 59).
"Алавес": Сивера, Эли (Сайнс, 83), Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро (Алеиш Видаль, 73), Берк, Пина (Пере Понс, 21), Ману Гарсия, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|7
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Эйбар
|8
|9
|12
|Реал Вальядолид
|7
|9
|13
|Бетис
|8
|9
|14
|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|8
|2