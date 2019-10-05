"Валенсия" добыла победу над "Алавесом"

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"Валенсия" добыла победу над "Алавесом"

В рамках 8-го тура испанской Примеры "Валенсия" одолела "Алавес".

Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на восьмое место, а "Алавес" остался на 15-м.

"Валенсия" - "Алавес" 2:1

Голы: Макси Гомес, 27 - 1:0, Парехо (пен), 83 - 2:0, Лукас Перес, 89 - 2:1

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гарай, Коста, Васс, Черышев (Собрино, 90), Ферран Торрес (Диакаби, 70), Парехо, Коклен, Макси Гомес, Родриго (Вальехо, 59).

"Алавес": Сивера, Эли (Сайнс, 83), Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро (Алеиш Видаль, 73), Берк, Пина (Пере Понс, 21), Ману Гарсия, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.

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