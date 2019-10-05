У Льориса не выявили перелома руки
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис избежал серьезного повреждения.
Напомним, что француз неудачно приземлился на руку в эпизоде матча против "Брайтона" (0:3) и был отправлен в больницу с подозрением на перелом руки.
Однако как сообщает Get French Football News, перелом не подтвердился и вратарь будет отпущен домой.
В этом сезоне Льорис провел 9 игр, из которых в двух отстоял на ноль.
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|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|8
|14
|4
|Кристал Пэлас
|8
|14
|5
|Бернли
|8
|12
|6
|Арсенал Лондон
|7
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|8
|Тоттенхэм
|8
|11
|9
|Челси
|7
|11
|10
|Борнмут
|7
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|14
|Астон Вилла
|8
|8
|15
|Вулверхэмптон
|7
|7
|16
|Саутгемптон
|7
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
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|Уотфорд
|8
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