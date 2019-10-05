У Льориса не выявили перелома руки

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис избежал серьезного повреждения.

Напомним, что француз неудачно приземлился на руку в эпизоде матча против "Брайтона" (0:3) и был отправлен в больницу с подозрением на перелом руки.

Однако как сообщает Get French Football News, перелом не подтвердился и вратарь будет отпущен домой.

В этом сезоне Льорис провел 9 игр, из которых в двух отстоял на ноль.

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