"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"

"Барселона" определилась с заявкой на игру 8-го тура Примеры против "Севильи".

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Нето, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Карлес Перес, Ансу Фати, Рональд Араухо.

Поединок между "Севильей" и "Барселоной" состоится 6 октября в 22:00 (мск).

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