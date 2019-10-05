"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"

4 Теги барселонасевилья

"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"

"Барселона" определилась с заявкой на игру 8-го тура Примеры против "Севильи".

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Нето, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Карлес Перес, Ансу Фати, Рональд Араухо.

Поединок между "Севильей" и "Барселоной" состоится 6 октября в 22:00 (мск).

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей в строю, и это радует

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Хрыстя ты таблеточки принимать перестал? Почитал твои комменты сегодняшние, это такое дно. Ты всегда был конченный, но сейчас обострение походу.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А чего молчал ?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике что ль ?))))))))

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