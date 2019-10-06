Кононов ведет переговоры с греческим клубом

Экс-тренер "Спартака" Олег Кононов определился со следующим клубом.

Сообщается, что Кононов ведет переговоры с греческим ПАОК. 53-летний специалист уже посещал Салоники и общался с владельцем клуба Иваном Саввиди.

На данный момент ПАОК возглавляет Абел Феррейра. Под его руководством клубу не удалось выйти в групповую стадию еврокубков.

В греческой Суперлиге ПАОК идет на четвертой позиции, имея в активе 11 очков.

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