Джеко перенес операцию на скуле

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Джеко перенес операцию на скуле

Форвард "Ромы" Эдин Джеко лёг под хирургический нож.

Как сайт клуба, футболист перенес операцию на сломанной правой скуле. Однако Джеко все равно отправился в расположение сборной Боснии и Герцеговины. Скорее всего, он будет выступать в защитной маске.

Отметим, что следующая игра "Ромы" состоится 20 октября. Им будет противостоять "Сампдория".

В этом сезоне Джеко провел 8 матчей, в которых отметился 5 голами и двумя ассистами.

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