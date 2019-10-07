Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев обратился к бывшим сокамерникам.

"Передаю привет всем парням, с которыми познакомился за минувший год: и в СИЗО, и в колонии. Желаю их родным терпения, чтобы они продолжали поддерживать своих мужей, отцов, детей.

В тех местах самое главное это поддержка родных. Я наверное не смогу забыть об этом времени и о том, как тепло к нам там относились", - заявил Мамаев.

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