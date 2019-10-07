Дзюба провел встречу с мальчиком, у которого прическа в стиле Златана

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Дзюба провел встречу с мальчиком, у которого прическа в стиле Златана

Форвард "Зенита" Артем Дзюба провел встречу с Прохором Ильиным, у которого были проблемы в школе из-за его прически в стиле Златана Ибрагимовича.

Встреча состоялась перед тренировкой сборной России. Ранее Прохор получил от Алексея Смертина приглашение на игру с Шотландией, которая запланирована на 10 октября.

Напомним, что мальчик имел конфликт с администрацией своей школы, которая запрещала ему приходить на занятия с прической Златана.

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