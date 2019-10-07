"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера

"Эспаньол" объявил об отставке наставника команды Давида Гальего.

Как сообщает сайт клуба, новым тренером назначен 44-летний Пабло Мачин, последним местом работы которого была "Севилья". Также он известен по своей работе в "Жироне" и "Нумансии".

Гальего был уволен из-за плохих результатов команды в Примере. После 8 туров "попугаи" набрали 5 очков и занимают 19-е место.

Напомним, что "Эспаньол" является соперником ЦСКА по групповой стадии Лиги Европы.

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