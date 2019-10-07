"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера

Теги эспаньолпабло мачин

"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера

"Эспаньол" объявил об отставке наставника команды Давида Гальего.

Как сообщает сайт клуба, новым тренером назначен 44-летний Пабло Мачин, последним местом работы которого была "Севилья". Также он известен по своей работе в "Жироне" и "Нумансии".

Гальего был уволен из-за плохих результатов команды в Примере. После 8 туров "попугаи" набрали 5 очков и занимают 19-е место.

Напомним, что "Эспаньол" является соперником ЦСКА по групповой стадии Лиги Европы.

Читайте также: У Лэй благодаря голу в ворота ЦСКА стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Луческу ведет переговоры с "Динамо"

Луческу ведет переговоры с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов