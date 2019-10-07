Официально: Ди Франческо покинул "Сампдорию"

Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера "Сампдории".

Сообщается, что 50-летний итальянец был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в Серии А. После 7 туров "Сампдория" занимает последнее место в чемпионате.

Ди Франческо занимал пост с июня текущего года. Ранее он возглавлял "Рому", "Сассуоло", "Лечче" и "Пескару".

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