Льорис не поможет "Тоттенхэму" в этом году

Неутешительные новости пришли из лазарета "Тоттенхэма".

Как сообщает сайт клуба, голкипер команды Уго Льорис повредил связки локтя и не будет тренироваться до конца текущего года.

Напомним, что Льорис травмировался в минувшем туре АПЛ в матче против "Брайтона" (0:3).

В этом сезоне Льорис провел 9 матчей, из них в двух сохранил ворота "сухими".

Читайте также: "Тоттенхэм" определил двух кандидатов в качестве возможной замены Почеттино. | http://soccernews.ru