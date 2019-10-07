"Лион" отправил Сильвиньо в отставку, руководить командой будет его ассистент

"Лион" уволил наставника команды Силвиньо.

Как сообщает сайт клуба, руководить командой пока будет его ассистент Жеральд Батикль. Однако курировать его действия будет спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.

В текущем сезоне Лиги 1 "Лион" после 9 туров занимает 14-ю позицию, имея в активе 9 очков.

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