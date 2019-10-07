"Лион" отправил Сильвиньо в отставку, руководить командой будет его ассистент
"Лион" уволил наставника команды Силвиньо.
Как сообщает сайт клуба, руководить командой пока будет его ассистент Жеральд Батикль. Однако курировать его действия будет спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.
В текущем сезоне Лиги 1 "Лион" после 9 туров занимает 14-ю позицию, имея в активе 9 очков.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить французского бомбардира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
17 лет назад Роналду забил первый гол в карьере
-
Спаллетти и "Интер" не могут согласовать расторжение контракта
-
"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к чешскому тренеру
-
"Бавария" не отпускает своего игрока в сборную Франции
-
1
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера
-
3
Болельщица "Челси" обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом в этом сезоне
-
"Лион" отправил Сильвиньо в отставку, руководить командой будет его ассистент
-
6
"Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома
-
"Астон Вилла" раскритиковала фанатов, которые пели расистские песни о своих игроках
-
Льорис не поможет "Тоттенхэму" в этом году
-
Официально: Ди Франческо покинул "Сампдорию"
-
"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера
-
Дзюба провел встречу с мальчиком, у которого прическа в стиле Златана
-
Мамаев обратился к бывшим сокамерникам
-
Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" ищет нового тренера
-
Джеко перенес операцию на скуле
-
Ди Франческо в скором времени покинет пост главного тренера "Сампдории"
-
Агент Луческу подтвердил информацию о контактах с "Динамо"
-
Черчесов пригласил Путина на матчи сборной России
-
Семак сыграет повторную свадьбу со своей супругой Анной