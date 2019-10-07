Болельщица "Челси" обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом в этом сезоне
Сексуальная болельщица "Челси" Джессика Лопес обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом Англии.
О фанатке лондонского клуба известно, что она выигрывала титул Мисс Бум Бум Великобритании. Напомним, что этот титул получает обладательница лучших ягодиц.
В АПЛ прошло 8 туров, за которые "Челси" набрал 14 очков и расположился на пятой позиции. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3