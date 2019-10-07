Болельщица "Челси" обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом в этом сезоне

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Болельщица "Челси" обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом в этом сезоне

Сексуальная болельщица "Челси" Джессика Лопес обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом Англии.

О фанатке лондонского клуба известно, что она выигрывала титул Мисс Бум Бум Великобритании. Напомним, что этот титул получает обладательница лучших ягодиц.

В АПЛ прошло 8 туров, за которые "Челси" набрал 14 очков и расположился на пятой позиции. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 10 очков.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор пообещал накормить всех грибами , если Реал возьмет Примеру в этом сезоне

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

И свою будку футбольного эксперта, в Башкирской клинике, надеюсь покажет

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

vk.com/video-126862746_456239151

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