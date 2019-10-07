"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не планирует увольнять Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщается Sky Sports, боссы "красных дьяволов" готовы проявить терпение и предоставить тренеру шанс на исправление ситуации.

После 8 туров "МЮ" идет в АПЛ на 12-м месте, имея в активе 9 очков.

Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту тренера "МЮ" в декабре 2018 года. В марте текущего года норвежец подписал с клубом трехлетнее соглашение.

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