Верратти подпишет с ПСЖ новый долгосрочный контракт

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Верратти подпишет с ПСЖ новый долгосрочный контракт

ПСЖ готовит новое соглашение для хавбека Марко Верратти.

Как сообщает Goal.com, новый контракт будет действовать до лета 2024 года и по нему игрок будет зарабатывать 11 миллионов евро в год.

Действующий контракт 26-летнего итальянца истекает в 2021 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро.

Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 11 матчах.

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