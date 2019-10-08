"Лион" рассматривает кандидатуры двух топ-тренеров

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"Лион" рассматривает кандидатуры двух топ-тренеров

"Лион" занимается поиском нового главного тренера.

Как сообщает Le Parisien, в шорт-лист "ткачей" уже вошли Арсен Венгер и Лоран Блан. Отмечается, что приглашение Венгера является мечтой президента клуба Жан-Мишеля Ола.

Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял "Арсенал", после чего находится без работы. Блан находится без клуба с 2016 года. Он известен по своей работе в ПСЖ, "Бордо" и сборной Франции.

После 9 туров "Лион" занимает в Лиге 1 14-е место, набрав 9 очков.

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