"Лион" рассматривает кандидатуры двух топ-тренеров
"Лион" занимается поиском нового главного тренера.
Как сообщает Le Parisien, в шорт-лист "ткачей" уже вошли Арсен Венгер и Лоран Блан. Отмечается, что приглашение Венгера является мечтой президента клуба Жан-Мишеля Ола.
Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял "Арсенал", после чего находится без работы. Блан находится без клуба с 2016 года. Он известен по своей работе в ПСЖ, "Бордо" и сборной Франции.
После 9 туров "Лион" занимает в Лиге 1 14-е место, набрав 9 очков.
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