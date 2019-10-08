"Эвертон" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Football Insider, в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован "Эвертон". Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, что на Дембеле также претендует "Манчестер Юнайтед", который оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Дембеле шесть забитых мячей в 10 играх.

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