Главные новости дня: 7 октября

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Главные новости дня: 7 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 октября.

Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat.

"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера.

Эусебио Ди Франческо покинул "Сампдорию".

"Лион" отправил Сильвиньо в отставку, руководить командой будет его ассистент.

Стало известно, когда Доменико Тедеско подпишет контракт со "Спартаком".        

Мирча Луческу ведет переговоры с "Динамо".

"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к чешскому тренеру.

Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра.

"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли.

Жерара Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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