Главные новости дня: 7 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 октября.

Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat.

"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера.

Эусебио Ди Франческо покинул "Сампдорию".

"Лион" отправил Сильвиньо в отставку, руководить командой будет его ассистент.

Стало известно, когда Доменико Тедеско подпишет контракт со "Спартаком".

Мирча Луческу ведет переговоры с "Динамо".

"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к чешскому тренеру.

Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра.

"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли.

Жерара Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей".

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