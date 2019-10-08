Баринов сделал выбор между Месси и Роналду
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов ответил на несколько вопросов в преддверии матча против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.
"Месси или Роналду? Месси. Я с детства недолюбливаю Роналду и его падения... Однако ничего не могу сказать про его физическую форму, в этом плане он профессионал.
Сможем ли обыграть "Ювентус"? Шансы есть. Непобедимых нет. Вспомните, что в прошлом сезоне ЦСКА дважды одолел "Реал", - заявил Баринов.
В текущем сезоне Баринов провел 15 игр, в которых отметился двумя голами.
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