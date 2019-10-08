ПСЖ планирует усилить левый фланг обороны игроком "Анжера"

Левый защитник "Анжера" Райан Айт Нури попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает L'Équipe, руководство парижан верит, что приход 18-летнего француза усилит левый фланг обороны.

Отмечается, что трансфер футболиста обойдется ПСЖ в 15-20 миллионов евро.

Соглашение Айт Нури с клубом истекает в 2021 году. В текущем сезоне на его счету два ассиста в 8 играх.

Читайте также: Тухель намерен создать группу приближённых футболистов в ПСЖ. | http://soccernews.ru