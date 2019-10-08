"Шальке" извлечет выгоду из подписания "Спартаком" Тедеско

"Шальке" финансово заинтересован в том, чтобы Доменико Тедеско возглавил"Спартак".

Как сообщает WAZ, если Тедеско до конца текущего месяца возглавит новую команду, то "кобальтовым" не придется платить ему три миллиона евро компенсации.

Напомним, что Тедеско тренировал "Шальке" с 2017 по 2019 год. Однако был уволен после унизительного поражения от "Манчестер Сити" (0:7) в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что подписание контракта со "Спартаком" состоится сегодня, 8 октября.

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