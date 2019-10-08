"Шальке" извлечет выгоду из подписания "Спартаком" Тедеско

Теги спартак москвашалькедоменико тедеско

"Шальке" извлечет выгоду из подписания "Спартаком" Тедеско

"Шальке" финансово заинтересован в том, чтобы Доменико Тедеско возглавил"Спартак".

Как сообщает WAZ, если Тедеско до конца текущего месяца возглавит новую команду, то "кобальтовым" не придется платить ему три миллиона евро компенсации.

Напомним, что Тедеско тренировал "Шальке" с 2017 по 2019 год. Однако был уволен после унизительного поражения от "Манчестер Сити" (0:7) в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что подписание контракта со "Спартаком" состоится сегодня, 8 октября.

Читайте также: Стало известно, кто будет помощником Тедеско в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 октября

Главные новости дня: 7 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 7 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 7 14
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 11
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
16 Унион Берлин Унион Берлин 7 4
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов