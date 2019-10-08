Стало известно, кто заменит травмированного Дюбуа в сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам довызвал защитника "Эвертона" Джибриля Сидибе.

Сообщается, что Сидибе заменит в сборной Лео Дюбуа, который получил травму на минувших выходных. Отметим, что из-за повреждения он выбыл на две-три недели.

Напомним, что сборную Франции ожидают матчи против Исландии и Турции в рамках квалификации Евро-2020.

В этом сезоне Сидибе провел всего три матча и отметился одной голевой передачей.

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