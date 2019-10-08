В Катаре отчитались по поводу строительства стадионов к ЧМ-2022
Исполнительный директор Чемпионата Мира-2022 Насер аль-Хатыр сделал заявление касательно строительства стадионов к мундиалю.
"В течение 2020 года строительство всех стадионов будет завершено. Это случится после того, как мы закончил строить тренировочные поля", - заявил аль-Хатыр.
Кроме того, аль-Хатыр сообщил, что в конце текущего года введут в эксплуатацию арену "Аль-Бейт" (на фото), которая по дизайну выглядит как бедуинская палатка. Стадион будет принимать полуфинал ЧМ-2022.
Напомним, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Читайте также: Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Новиков прокомментировал свое назначение в "Динамо"
-
Де Бур оценил перспективы сборной Нидерландов на ЧМ-2022
-
Заа будет судиться со своим агентом
-
"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Санчеса
-
"Краснодар" летом не отпустил Сулейманова в дортмундскую "Боруссию"
-
"Динамо" назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера
-
Уткин высказался о смене тренера в "Эспаньоле"
-
В Катаре отчитались по поводу строительства стадионов к ЧМ-2022
-
В Беларуси работают над ужесточением лимита на легионеров
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
Стало известно, кто заменит травмированного Дюбуа в сборной Франции
-
"Шальке" извлечет выгоду из подписания "Спартаком" Тедеско
-
ПСЖ планирует усилить левый фланг обороны игроком "Анжера"
-
Баринов сделал выбор между Месси и Роналду
-
Главные новости дня: 7 октября
-
"Эвертон" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"
-
"Лион" рассматривает кандидатуры двух топ-тренеров
-
"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Де Хеа
-
Верратти подпишет с ПСЖ новый долгосрочный контракт
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3