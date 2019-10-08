В Катаре отчитались по поводу строительства стадионов к ЧМ-2022

Исполнительный директор Чемпионата Мира-2022 Насер аль-Хатыр сделал заявление касательно строительства стадионов к мундиалю.

"В течение 2020 года строительство всех стадионов будет завершено. Это случится после того, как мы закончил строить тренировочные поля", - заявил аль-Хатыр.

Кроме того, аль-Хатыр сообщил, что в конце текущего года введут в эксплуатацию арену "Аль-Бейт" (на фото), которая по дизайну выглядит как бедуинская палатка. Стадион будет принимать полуфинал ЧМ-2022.

Напомним, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также: Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022. | http://soccernews.ru