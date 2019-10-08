Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о смене тренера в "Эспаньоле".

Напомним, что вчера клуб уволил Давида Гальего и назначил Пабло Мачина.

"Два совершенно разных подхода. Встретились две команды. Одна в Лиге Европы от Испании. Из этого мождо понять две вещи: первая - клуб выбился в еврокубок из одного из сильнейших европейских чемпионатов, вторая - испанские клубы выиграли шесть из десяти последних ЛЕ.

Эта испанская команда выиграла у нашей. Выиграла, так как базово сильней. Они играют лучше с мячом и у них есть ротация.

А российская команда тренера не увольняет. Но при этом не оправдывает ожиданий и не имеет стабильности в еврокубковых турнирах. А в Лиге Европы ЦСКА зарабатывает деньги.

Также ЦСКА поражениями портит свой еврорейтинг, а ведь клуб в основном получает прибыль от продажи футболистов, стоимость которых можно поднять как раз за счет выступлений в еврокубках", - заявил Уткин.

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