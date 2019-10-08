Уткин высказался о смене тренера в "Эспаньоле"
Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о смене тренера в "Эспаньоле".
Напомним, что вчера клуб уволил Давида Гальего и назначил Пабло Мачина.
"Два совершенно разных подхода. Встретились две команды. Одна в Лиге Европы от Испании. Из этого мождо понять две вещи: первая - клуб выбился в еврокубок из одного из сильнейших европейских чемпионатов, вторая - испанские клубы выиграли шесть из десяти последних ЛЕ.
Эта испанская команда выиграла у нашей. Выиграла, так как базово сильней. Они играют лучше с мячом и у них есть ротация.
А российская команда тренера не увольняет. Но при этом не оправдывает ожиданий и не имеет стабильности в еврокубковых турнирах. А в Лиге Европы ЦСКА зарабатывает деньги.
Также ЦСКА поражениями портит свой еврорейтинг, а ведь клуб в основном получает прибыль от продажи футболистов, стоимость которых можно поднять как раз за счет выступлений в еврокубках", - заявил Уткин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2